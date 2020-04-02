Запорожские медики "скорой помощи" потребовали увеличить оклады на время пандемии коронавируса
Медработники записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, которое передадут руководству страны, передает RegioNews.
Глава независимой профсоюзной организации работников скорой помощи города Запорожье Анатолий Сидоренко рассказал, что медики "скорой" ежедневно сталкиваются с опасностями болезнями, поэтому также заслуживают повышение выплат.
"Уважаемый господин президент! К вам обращаются сотрудники экстренной службы медицинской помощи Запорожской Области. Мы возмущены приказом нового министра Степанова (министра здравоохранения Максима Степанова – ред.) №759, в котором исключены (из перечня медработников, которым повысят зарплату – ред.), работники службы "скорой помощи". Это люди, которые находятся на передовой, те, которые находятся на войне с инфекциями: туберкулезом, СПИДом, ВИЧ, коронавирусом. Мы обращаемся к вам, как к "Слуге народа", обратите на это внимание!", - заявили медики.
Чтобы быть услышанными, собравшиеся медики "скорой помощи" включили в автомобилях сирены.
Звернення до президента! SOS!Опубліковано Анатолієм Сидоренком Середа, 1 квітня 2020 р.
Мы ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, которые заняты лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Однако медики "скорой помощи" не вошли в перечень должностей медработников, которым осуществляется доплата.
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