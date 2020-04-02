12:33  02 апреля
В Украине на коронавирус заболели 57 детей
12:36  02 апреля
Коронавирус в Киеве: зафиксирована первая смерть и 161 случай инфицирования
12:18  02 апреля
Один за одним: гумпомощь из Китая будет прилетать ежедневно 24/7
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук
Редактор
02 апреля 2020, 13:09 7

Запорожские медики "скорой помощи" потребовали увеличить оклады на время пандемии коронавируса

Читайте також
українською мовою
02 апреля 2020, 13:09 7
Читайте також українською мовою
В Запорожье медицинские работники "скорой помощи" обратились к президенту с требованием включить их в списки на повышение заработной плати
Фото: скрин с видео
В Запорожье медицинские работники "скорой помощи" обратились к президенту с требованием включить их в списки на повышение заработной плати

Медработники записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, которое передадут руководству страны, передает RegioNews.

Глава независимой профсоюзной организации работников скорой помощи города Запорожье Анатолий Сидоренко рассказал, что медики "скорой" ежедневно сталкиваются с опасностями болезнями, поэтому также заслуживают повышение выплат.

"Уважаемый господин президент! К вам обращаются сотрудники экстренной службы медицинской помощи Запорожской Области. Мы возмущены приказом нового министра Степанова (министра здравоохранения Максима Степанова – ред.) №759, в котором исключены (из перечня медработников, которым повысят зарплату – ред.), работники службы "скорой помощи". Это люди, которые находятся на передовой, те, которые находятся на войне с инфекциями: туберкулезом, СПИДом, ВИЧ, коронавирусом. Мы обращаемся к вам, как к "Слуге народа", обратите на это внимание!", - заявили медики.

Чтобы быть услышанными, собравшиеся медики "скорой помощи" включили в автомобилях сирены.

Звернення до президента! SOS!

Опубліковано Анатолієм Сидоренком Середа, 1 квітня 2020 р.

Мы ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, которые заняты лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Однако медики "скорой помощи" не вошли в перечень должностей медработников, которым осуществляется доплата.


коронавирус медреформа Запорожский аэропорт скорая помощь президент Максим Степанов
Привезла из Киева: что известно о COVID-положительных в Сумской области
02 апреля 2020, 13:07
Коронавирус в Киеве: зафиксирована первая смерть и 161 случай инфицирования
02 апреля 2020, 12:36
В Украине на коронавирус заболели 57 детей
02 апреля 2020, 12:33
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 апреля 2020, 09:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Последние Популярные
Олег Сенцов
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Все блоги »
Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк
02 апреля 2020, 11:40
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »