Запорожские медики "скорой помощи" потребовали увеличить оклады на время пандемии коронавируса

В Запорожье медицинские работники "скорой помощи" обратились к президенту с требованием включить их в списки на повышение заработной плати

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В Запорожье медицинские работники "скорой помощи" обратились к президенту с требованием включить их в списки на повышение заработной плати

Медработники записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, которое передадут руководству страны, передает RegioNews. Глава независимой профсоюзной организации работников скорой помощи города Запорожье Анатолий Сидоренко рассказал, что медики "скорой" ежедневно сталкиваются с опасностями болезнями, поэтому также заслуживают повышение выплат. "Уважаемый господин президент! К вам обращаются сотрудники экстренной службы медицинской помощи Запорожской Области. Мы возмущены приказом нового министра Степанова (министра здравоохранения Максима Степанова – ред.) №759, в котором исключены (из перечня медработников, которым повысят зарплату – ред.), работники службы "скорой помощи". Это люди, которые находятся на передовой, те, которые находятся на войне с инфекциями: туберкулезом, СПИДом, ВИЧ, коронавирусом. Мы обращаемся к вам, как к "Слуге народа", обратите на это внимание!", - заявили медики. Чтобы быть услышанными, собравшиеся медики "скорой помощи" включили в автомобилях сирены. Звернення до президента! SOS! Опубліковано Анатолієм Сидоренком Середа, 1 квітня 2020 р. Мы ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, которые заняты лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Однако медики "скорой помощи" не вошли в перечень должностей медработников, которым осуществляется доплата.

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