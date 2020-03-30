На Черниговщине второй случай коронавируса: все подробности

30 марта у женщины из Борзнянского района Черниговской области лабораторно подтвердили COVID-19

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30 марта у женщины из Борзнянского района Черниговской области лабораторно подтвердили COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник ЧЕline.

64-летняя больная - жительница села Комаровка. Она живет в том же районе, что и мужчина, который первым инфицировался коронавирусом.

"К сожалению, лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом у госпитализированной накануне жительницы села Комаровка Борзнянского района. Больная находится под постоянным наблюдением врачей в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Больница обеспечена необходимыми лекарствами и медсредствами”, - прокомментировал ситуацию председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

Напомним, что на днях в Борзнянскую районной больницу госпитализировали 69-летнего мужчину с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом. В связи с этим село Комаровку признали очагом вспышки атипичной пневмонии в регионе. Въезды и выезды из населенного пункта контролирует полиция.

Сейчас на Черниговщине больных COVID-19 готовы принимать 7 больниц, в которых есть 188 инфекционных койко-мест. Также в области подготовили 85 мест для изоляции больных. На этой неделе в Чернигове ожидают, что свою работу начнет ПЦР-лаборатория для анализов биологических веществ больных на наличие коронавируса. Лаборатория может работать в три смены и за сутки сделать 36 анализов.

Также в Черниговскую область поступили приобретенные за счет государства 1800 ПЦР-тестов.

Однако, остается проблема защиты работников больниц, которые непосредственно контактируют с инфицированными "китайским” вирусом. Из-за нехватки элементарных средств защиты и гигиены из медучреждений начали увольняться работники - люди боятся "подхватить” опасное заболевание.

"К нам постоянно возят больных с температурой под сорок, а врачи стоят лишь в своих халатах. Стирать их носят домой, хотя должны это делать в отдельной комнате в больнице. Семейным врачам, которые ежедневно принимают пациентов, выдали только одну марлевую маску. Защитных костюмов просто нет”, - рассказала работница Черниговской городской больницы №2. Своего имени и фамилии не называет. Недавно уволилась из медучреждения из-за страха заболеть COVID-19 при непосредственном контакте с больными.

Как писали RegioNews ранее, из-за эпидемии коронавирус в Украине 27 марта Козелецкий районный суд Черниговской области выпустил из СИЗО 72-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании малолетнего ребенка.