В Черниговской области госпитализировали третьего пациента с COVID-19

Коронавирус подтвердили у жителя города Корюковка. Мужчина, почувствовав болезнь, сразу обратился к медикам. Его госпитализировали в Корюковскую ЦРБ

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Коронавирус подтвердили у жителя города Корюковка. Мужчина, почувствовав болезнь, сразу обратился к медикам. Его госпитализировали в Корюковскую ЦРБ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

В Черниговской ОГА оперативно провели заседание Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в области. В городе Корюковка установили особый режим проведения противоэпидемических мероприятий. Поручили сотрудникам ГСЧС и Лабораторного центра провести усиленную дезинфекцию мест массового пребывания граждан и контактных лиц.

Кроме того, установлен круг контактных лиц из 12 человек, они находятся в самоизоляции.

В своем предыдущем сообщении председатель ОГА уверяет, что Корюковская ЦРБ обеспечена необходимым оборудованием и медикаментами.

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Мэр Корюковки Ратан Ахмедов сообщил, что госпитализированный чувствует себя хорошо. В видеообращении председатель подтвердил информацию, что мужчина вернулся из-за границы. А еще отметил, что в глобализированном мире вирус нельзя остановить или локализировать. Даже в КНДР, где нет гастарбайтеров и депутаты не ездят в Куршавель, COVID-19 все равно есть.

В Корюковке подтвержден диагноз COVID19. Пациент чувствует себя хорошо. Желаем выздоровления! Помочь больнице можно по... Опубликовано Корюковская городской совет Вторник, 31 марта 2020 г.

Кроме того, он указал реквизиты для помощи районной больнице.

Корюковский РГ БФ "Здоровье". 15300, Черниговская обл., м. Корюковка ул. Шевченко, 101. Идентификационный код ЕГРПОУ 26226894, г/г UA193535860000026006051437626, МФО 353586. ПАО КБ "Приватбанк" г. Чернигов. Назначение: благотворительная помощь для КНП "Корюковская ЦРБ". Директор Клименко Елена Викторовна 3-19-56.

Напомним, в Черниговской области второй случай коронавируса. 30 марта у женщины из Борзнянского района Черниговской области лабораторно подтвердили COVID-19.

В Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 10 человек выздоровели.

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