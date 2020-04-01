Больные диабетом чаще всего умирают от коронавируса
Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
"Наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - сказал Ляшко.
По его словам, в ближайшее время Минздрав планирует сделать детальную разбивку по каждому из 17 случаев коронавирусной болезни.
По словам Ляшко, в группу риска входят пожилые люди с хроническими заболеваниями.
Больше всего летальных случаев от коронавируса зарегистрировано в возрастной группе 50-59 лет.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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