В Черновицкой области зафиксировано 104 случая инфицирования коронавирусом, 5 и 7 умерших выздоровевших пациентов. Среди больных есть даже гражданин Италии. Темпы распространения COVID-19 в области составляют 700% за десять дней. Согласно решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда

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В Черновицкой области зафиксировано 104 случая инфицирования коронавирусом, 5 и 7 умерших выздоровевших пациентов. Среди больных есть даже гражданин Италии. Темпы распространения COVID-19 в области составляют 700% за десять дней. Согласно решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда

Эти данные обнародовал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Если кто-то считает, что мы слишком рано ввели такой жесткий карантин, то сообщу цифры инфицированных по другому: за 10 дней число заболевших выросло на 700%!", - отметил Сергей Осачук.

Только за минувшие сутки в области от коронавируса умерло двое человек, а в ночь на сегодня, 1 апреля – еще одна женщина. Больной было 68 лет, она 14 марта вернулась из Италии. Женщина имела двухстороннюю пневмонию и сахарный диабет.

Коронавирус обнаружили также у медсестры Хотинской центральной районной больницы. Одной из версий рассматривают заражение через контакты с больными, за которыми она ухаживала. Состояние медсестры не тяжелое. Она легко переносит болезнь - у нее кашель и боль в горле.

Тем временем с 1 апреля в Черновцах работают мобильные бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы к людям с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом во время своего видеообращения сообщил городской голова Алексей Каспрук.

По словам Каспрука в Черновцах ожидают большого количества больных через неделю-две.

Мэр также сказал, что врачи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получат муниципально доплату.

Алексей Каспрук также обратился с письмом к председателю ОГА Сергею Осачуку, в котором просит разрешить ввести особый режим въезда и выезда на территорию Черновцов. Если областная комиссия прислушается к просьбе мэра Черновцов, то на территорию города смогут заезжать только те люди, которые работают на объектах критической инфраструктуры.

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