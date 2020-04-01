На Буковине за 10 дней заболеваемость на коронавирус выросла на 700%, - глава ОДА Осачук
Эти данные обнародовал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
"Если кто-то считает, что мы слишком рано ввели такой жесткий карантин, то сообщу цифры инфицированных по другому: за 10 дней число заболевших выросло на 700%!", - отметил Сергей Осачук.
Только за минувшие сутки в области от коронавируса умерло двое человек, а в ночь на сегодня, 1 апреля – еще одна женщина. Больной было 68 лет, она 14 марта вернулась из Италии. Женщина имела двухстороннюю пневмонию и сахарный диабет.
Коронавирус обнаружили также у медсестры Хотинской центральной районной больницы. Одной из версий рассматривают заражение через контакты с больными, за которыми она ухаживала. Состояние медсестры не тяжелое. Она легко переносит болезнь - у нее кашель и боль в горле.
Тем временем с 1 апреля в Черновцах работают мобильные бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы к людям с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом во время своего видеообращения сообщил городской голова Алексей Каспрук.
По словам Каспрука в Черновцах ожидают большого количества больных через неделю-две.
Мэр также сказал, что врачи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получат муниципально доплату.
Алексей Каспрук также обратился с письмом к председателю ОГА Сергею Осачуку, в котором просит разрешить ввести особый режим въезда и выезда на территорию Черновцов. Если областная комиссия прислушается к просьбе мэра Черновцов, то на территорию города смогут заезжать только те люди, которые работают на объектах критической инфраструктуры.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:17 01 апреля Прикарпатье: еще одна смерть в роддоме и 4 больных COVID-19 работников учреждения
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
- 15:57 01 апреля "Пленки Ермака": к Леросу внезапно нагрянула СБУ
- 15:56 01 апреля В Крыму оккупанты закрыли Керченский мост, соединяющий полуостров с Россией
- 15:54 01 апреля Чиновника ровенского госгеокадастра нашли застреленным в собственной квартире
- 15:44 01 апреля Скороход заявила о наличии компромата на Андрея Ермака
- 09:40 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств