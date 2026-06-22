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22 июня 2026, 11:57

Требовали $250 тысяч за несуществующий долг: на Черкащине банда год терроризировала семью

22 июня 2026, 11:57
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Фото: Прокуратура Украины
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Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность преступной группы, которая в течение года требовала у семьи Черкасской области 250 тысяч долларов США под предлогом уплаты несуществующего долга

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором схемы был 42-летний житель Черкасской области, привлекший к преступной деятельности еще шестерых подельников.

Участники группы имели четко распределенные роли: одни следили за потерпевшими и собирали информацию о них, другие угрожали, оказывали психологическое давление и обеспечивали силовую поддержку.

Следователи установили, что злоумышленники систематически преследовали членов семьи, угрожали физической расправой и повреждали их имущество. В апреле 2025 года они завладели 50 тысячами долларов США, после чего потребовали еще 200 тысяч долларов.

После обращения потерпевшей к правоохранителям дальнейшие действия участников группировки документировались в рамках уголовного производства.

Для сбора улик правоохранители провели 22 обыска на территории Черкасской области.

17 июня 2026 пять фигурантов задержали во время передачи средств. Еще двоим участникам группы сообщили о подозрении заочно и объявили их в розыск.

Подозреваемым инкриминируют вымогательство чужого имущества с угрозой насилия и уничтожение имущества, совершенное организованной группой в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины в суде фигурантам грозит уголовная ответственность согласно ч. 4 ст. 189 УК Украины.

Напомним, в Одессе арестовали рецидивистов за похищение предпринимателя. Один из подозреваемых ранее уже был осужден за тяжкие телесные повреждения, другой – за похищение человека. Сейчас в этом уголовном производстве статус подозреваемых имеют уже четыре человека.

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Черкасская область долги семья прокуратура вымогание денег преступление
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