08:20  19 июня
В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода
01:55  19 июня
Певица Наталья Валевская призналась, сколько на чем зарабатывает во время войны
01:35  19 июня
Улицу по соседству с домом Натальи Могилевской уничтожила российская ракета
UA | RU
UA | RU
19 июня 2026, 10:03

В Хмельницкой области дальнобойщик заманил в фуру 13-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать

19 июня 2026, 10:03
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось 17 июня между 10:00 и 11:00 в Каменец-Подольском районе. Полицейские задержали злоумышленника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель фуры MAN предложил 13-летней девочке подвезти ее. Когда она села в кабину, мужчина тронулся, а в дороге начал силой раздевать ребенка и пытался вступить с ней в половую связь.

Когда нападавший отвлекся, девочке удалось вырваться и убежать в лес, откуда она позвонила матери и рассказала о случившемся. Женщина сообщила о происшествии полиции.

Правоохранители ввели в действие план "Перехват" и передали ориентировку на фуру в соседние регионы. Остановили грузовик на территории Львовской области.

Злоумышленником оказался 46-летний житель Одесской области. Его задержали и доставили в Каменец-Подольское райуправление полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области полиция задержала отца, который долгое время насиловал родную дочь. Мать девочки была лишена родительских прав.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
преступление полиция задержание Хмельницкая область происшествия изнасилование несовершеннолетняя дальнобойщики
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Из-за обстрелов энергообъектов часть областей Украины осталась без света
19 июня 2026, 10:58
Россияне ударили по стоянке грузовиков в Одесской области: горели бензовозы, есть погибший и четверо пострадавших
19 июня 2026, 10:56
Массовое ДТП на объездной Виннице: столкнулись два грузовика и пять легковушек, шестеро пострадавших
19 июня 2026, 10:45
52 кг психотропов и тонны прекурсоров: на Буковине разоблачили наркоцех
19 июня 2026, 10:30
Утренняя атака на Павлоград: количество раненых выросло
19 июня 2026, 10:24
Угрожали убить детей: двух военных РФ осудили за изнасилование женщины в Донецкой области
19 июня 2026, 09:54
На трассе в Киевской области автомобиль влетел в отбойник: есть пострадавшие
19 июня 2026, 09:46
Зеленский после "Рамштайна": РФ может усилить удары по Украине
19 июня 2026, 09:45
В Полтавской области в реке Грунь обнаружили тело 23-летнего парня
19 июня 2026, 09:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »