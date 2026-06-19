Фото: полиция

Происшествие случилось 17 июня между 10:00 и 11:00 в Каменец-Подольском районе. Полицейские задержали злоумышленника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель фуры MAN предложил 13-летней девочке подвезти ее. Когда она села в кабину, мужчина тронулся, а в дороге начал силой раздевать ребенка и пытался вступить с ней в половую связь.

Когда нападавший отвлекся, девочке удалось вырваться и убежать в лес, откуда она позвонила матери и рассказала о случившемся. Женщина сообщила о происшествии полиции.

Правоохранители ввели в действие план "Перехват" и передали ориентировку на фуру в соседние регионы. Остановили грузовик на территории Львовской области.

Злоумышленником оказался 46-летний житель Одесской области. Его задержали и доставили в Каменец-Подольское райуправление полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области полиция задержала отца, который долгое время насиловал родную дочь. Мать девочки была лишена родительских прав.