Угрожали убить детей: двух военных РФ осудили за изнасилование женщины в Донецкой области

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Двое военнослужащих армии РФ приговорены к 12 годам лишения свободы заочно за преступления против мирного населения во время оккупации части Донецкой области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствием установлено, что в июне 2022 года 27-летний старший водитель и 29-летний водитель-заправщик в/ч 74854 ворвались во двор домовладения, в котором вместе с мужем и двумя детьми 6 и 10 лет проживала местная жительница.

Вооруженные нападавшие заставили женщину пойти с ними в соседнее домовладение. Оказавшись в пустом доме, они, чтобы побороть сопротивление потерпевшей, укололи ей неизвестное вещество.

В дальнейшем российские военные, применяя физическую силу и угрозы убийства ее детей, по очереди изнасиловали пострадавшую. При этом старший из окупантов душил ее руками. После совершенного они покинули место преступления.

Суд признал их виновными в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и заочно назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Также суд обязал осужденных выплатить потерпевшей компенсацию.

Напомним, в Харькове судили российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Известно, что он пытал местных сотрудников полиции. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.