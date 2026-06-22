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22 червня 2026, 11:57

Вимагали $250 тисяч за неіснуючий борг: на Черкащині банда рік тероризувала родину

22 червня 2026, 11:57
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Фото: Прокуратура України
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Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка протягом року вимагала у родини на Черкащині 250 тисяч доларів США під приводом сплати неіснуючого боргу

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором схеми був 42-річний житель Черкаської області, який залучив до злочинної діяльності ще шістьох спільників.

Учасники групи мали чітко розподілені ролі: одні стежили за потерпілими та збирали інформацію про них, інші погрожували, чинили психологічний тиск і забезпечували силову підтримку.

Слідчі встановили, що зловмисники систематично переслідували членів родини, погрожували фізичною розправою та пошкоджували їхнє майно. У квітні 2025 року вони заволоділи 50 тисячами доларів США, після чого почали вимагати ще 200 тисяч доларів.

Після звернення потерпілої до правоохоронців подальші дії учасників угруповання документувалися в рамках кримінального провадження.

Для збору доказів правоохоронці провели 22 обшуки на території Черкаської області.

17 червня 2026 року п’ятьох фігурантів затримали під час передачі коштів. Ще двом учасникам групи повідомили про підозру заочно та оголосили їх у розшук.

Підозрюваним інкримінують вимагання чужого майна з погрозою насильства та знищення майна, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини в суді фігурантам загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч. 4 ст. 189 КК України.

Нагадаємо, в Одесі арештували рецидивістів за викрадення підприємця. Один із підозрюваних раніше вже був засуджений за тяжкі тілесні ушкодження, інший – за викрадення людини. Наразі у цьому кримінальному провадженні статус підозрюваних мають уже четверо осіб.

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