Дроны и артиллерия РФ атаковали Херсонщину: есть погибшая, среди 14 раненых — медик
7 августа 2026 года российская армия била по Херсонщине с помощью артиллерии и дронов разного типа
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.
По состоянию на 17:30 отмечено, что от последствий российской агрессии один человек погиб, 14 - получили травмы.
Около 07:50 российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге вблизи села Новая Кубань Бериславского района. В результате удара погибла женщина 1956 года рождения, одновременно получил тяжелые травмы мужчина 1956 г.р.
Также от вражеских атак с помощью БпЛА в Херсоне семь гражданских, в Нововоронцовке – пять и в Волшебном один человек получили ранения. Среди пострадавших есть медработник.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, магазины, церковь, грузовой, пассажирский и легковой автотранспорт.
Напомним, что российские войска 7 августа нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одессы . В результате атаки поврежден футбольный стадион "Черноморец" в центре города, пострадал один человек.