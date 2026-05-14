Ломали руки и выдавали себя за СБУ: в Одессе арестовали рецидивистов за похищение предпринимателя

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога еще двоим мужчинам, подозреваемым в причастности к похищению одесского предпринимателя и вымоганию у него значительной суммы денег

Речь идет о 42-летнем и 37-летнем жителях Николаева. 5 мая им сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц с применением насилия.

Один из подозреваемых ранее уже был осужден за тяжкие телесные повреждения, другой – за похищение человека. Сейчас в этом уголовном производстве статус подозреваемых имеют уже четыре человека.

По данным следствия, в апреле 2026 года группа лиц похитила находившегося в Николаеве одесского предпринимателя, представившись "работниками СБУ". Потерпевшего удерживали несколько суток и требовали 360 тыс. долларов США якобы за несуществующий долг.

После передачи части средств на сумму 152 тыс. долларов США предприниматель был отпущен. В результате действий нападавших он получил тяжелые телесные повреждения, в частности переломы костей обеих рук.

После завершения экспертиз будет решен вопрос о дополнительной правовой квалификации по ст. 127 УК Украины (пытки).

Напомним, что предпринимателя из Одессы похитили с парковки, несколько суток удерживали, избивали, душили и пытали электрическим током, требуя $360 тыс. После передачи части денег его отпустили. Пока мужчина в тяжелом состоянии.