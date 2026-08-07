Организовывала псевдореферендум в Херсонской области: коллаборантку заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Фото: прокуратура Херсонской области

При публичном обвинении прокуроров Херсонской областной прокуратуры жительница региона признана виновной в коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Приговором суда ей назначено наказание – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она лишена права в течение 15 лет участвовать в организации и проведении выборов и референдумов.

Прокуроры доказали, что в сентябре 2022 года 48-летняя жительница пгт Днепряне добровольно присоединилась к подготовке и проведению незаконного "референдума", организованного оккупационными властями на временно оккупированной территории Херсонщины.

Женщина вошла в состав так называемой участковой избирательной комиссии и принимала непосредственное участие в проведении псевдоголосования. Она выдавала бюллетени, проверяла участников по спискам, разъясняла порядок голосования, а также агитировала местных жителей поддержать незаконное присоединение Херсонской области к Российской Федерации.

Кроме того, осужденная публично освещала деятельность оккупационной избирательной комиссии, предоставляя интервью российским пропагандистским медиа о ходе и организации псевдореферендума.

Приговор вынесен заочно.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.