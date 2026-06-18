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18 июня 2026, 16:35

Дедушка плакал: в Киеве у пенсионера забрали квартиру из-за долгов за коммуналку

18 июня 2026, 16:35
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Фото из открытых источников
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Квартиру пенсионера из Киева продали, пока он находился в больнице. Причиной стали долги за коммунальные услуги

Об этом сообщает OBOZ.UA, передает RegioNews.

Жилье 76-летнего киевлянина Ивана Берестецкого продали из-за долгов перед жилищно-строительным корпоративом (ЖСК) "Пищевик-4". Пенсионер не платил за коммунальные услуги годами. В частности, ему выставляли счета за затопление. У мужчины не было исправного счетчика, поэтому списывали на него и потери воды в доме.

"Государственный исполнитель пришла из ГСЧС выбивать ему дверь. Когда зашли, дедушка заплакал. Он говорит "что вы наделали?". Все волновалось, что он теперь без дверей будет жить", - рассказали в Государственной исполнительной службе.

Чиновники подчеркнули, что они, несмотря на соболезнования, должны выполнять решения суда. Журналисты выяснили, что пенсионера уже выселили, а жилье продали. Он получит всего около 125 тысяч гривен от суммы продаж, поскольку накопил долг за коммунальные услуги в размере 875 тысяч гривен.

Напомним, ранее объясняли, что украинцы могут остаться без жилья из-за долгов за коммунальные услуги. Эксперты предупреждают, что ситуация может обостриться после войны, когда вопросы взыскания долгов станут активнее.

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