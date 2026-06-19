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19 июня 2026, 11:40

На Закарпатье двое детей отравились алкоголем и попали в больницы

19 июня 2026, 11:40
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В течение недели бригады экстренной медицинской помощи дважды выезжали на вызовы к несовершеннолетним с признаками алкогольной интоксикации на Закарпатье

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Первый случай произошел в Виноградовском районе. Медики получили сообщение о 12-летнем парне, которого обнаружили вблизи реки в состоянии потери сознания. У ребенка зафиксировали признаки алкогольного отравления, после чего был госпитализирован. О событии сообщены правоохранители.

Второй инцидент произошел в Ужгороде. Медиков вызвали к 14-летнему подростку, который имел рвоту, нарушение дыхания и периодическую потерю сознания. Парня доставили в областную детскую больницу после оказания экстренной помощи.

Медики отмечают, что алкоголь представляет особую опасность для детского организма и может приводить к тяжелым последствиям для здоровья. При появлении симптомов отравления необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в феврале прошлого года на Киевщине двое подростков перебрали с алкоголем и чуть не умерли посреди улицы. Как выяснилось, дети выпили на двух литр самогона, запиваемого энергетиком.

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Закарпатье больница алкоголь отравление дети несовершеннолетние
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