На Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його

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У Черкаському районі правоохоронці розслідують факт жорстокого знущання над 17-річним підлітком. За даними правоохоронців, до злочину можуть бути причетні троє неповнолітніх

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло 19 червня від матері потерпілого. Жінка заявила, що над її сином познущалися знайомі. На місце виїхали керівництво поліції та слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, троє підлітків віком від 15 до 17 років запросили свого товариша до гаражного приміщення. Там вони побили хлопця, принижували його та піддавали різним формам знущань.

Правоохоронці встановили особи всіх трьох учасників інциденту та доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України ("Катування"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та мотиви жорстокого поводження з неповнолітнім.

Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра. Це зробили хлопці віком 13, 14 та 16 років. За їхніми словами, вони вирішили "провчити" свого знайомого через те, що той нібито образив дівчину з їх компанії напередодні.

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