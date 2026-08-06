В Киеве из-за врача женщина потеряла ребенка и возможность рожать

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, пациентка обратилась к врачу с целью планирования беременности. Врач обнаружила доброкачественную опухоль и настаивала на оперативном вмешательстве. Однако она не рассказала пациентке о рисках, которые могли возникнуть во время беременности.

Впоследствии при подготовке к искусственному оплодотворению пациентки она не провела необходимых обследований для оценки состояния ее здоровья, что обязательно в таких случаях.

"В результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей врача, когда женщина уже находилась на седьмом месяце беременности, у нее произошел разрыв детородного органа. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, однако спасти ребенка не удалось. Для спасения жизни пациентки врачи вынуждены были удалить ей внутренний орган, также она перенесла массивное внутреннее кровотечение", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве врач акушера-гинеколога признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умерла роженица.