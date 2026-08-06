Шпионил для ФСБ через Telegram: в Донецкой области настоятеля храмов УПЦ (МП) бросили за решетку на 15 лет
Суд признал виновным в государственной измене настоятеля двух храмов Волновахского района Донецкой области. При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Как установили прокуроры, в феврале 2025 года клирик Покровского викариатства Киевской Митрополии УПЦ (МП) добровольно согласился сотрудничать с представителем ФСБ РФ, связавшимся с ним через мессенджер Telegram.
По данным следствия, осужденный передавал российскому куратору информацию о местах нахождения украинских военнослужащих на территории общины.
Также он сообщал о расположении строящихся фортификационных сооружений для сдерживания наступления оккупационных войск и о местах ремонта военной техники ВСУ.
Кроме того, священнослужитель отчитывался врагу о боевой работе самоходной артиллерийской установки украинских военных.
Правоохранители разоблачили противоправную деятельность клирика, а в июле 2025 года обвинительный акт направили в суд.
Во время рассмотрения дела мужчина находился под стражей по ходатайству стороны обвинения. Во время судебного процесса он полностью отрицал свою вину.
Приговором суда он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Напомним, что правоохранители заочно сообщили о подозрении священнослужителю Русской православной церкви , подозреваемому в материально-техническом обеспечении российских военных, участвующих в войне против Украины.