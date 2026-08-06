Гибель 9-летнего ребенка во Львовской области: бывшему энергетику сообщили о подозрении

Фото: Нацполиция

Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из участков ЧАО "Львовоблэнерго", подозреваемому в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, должностное лицо не обеспечило надлежащего контроля за техническим состоянием электросетей, не выявило и не устранило опасные дефекты и допустило эксплуатацию воздушной линии электропередачи с нарушениями требований безопасности.

Трагический случай произошел в июне 2023 в одном из сел Львовского района. Следствие установило, что произошел обрыв линии электропередачи из-за контакта провода с деревьями, которые росли на недопустимо близком расстоянии к сети.

Кроме того, автоматический выключатель не сработал, в результате чего аварийное отключение электропитания не произошло.

Из-за этого оборванная проволока оставалась под напряжением. 9-летняя местная жительница затронула провод и получила смертельное поражение электрическим током.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют соблюдение требований безопасности при эксплуатации электросетей.

Напомним, что криворожские полицейские открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели людей во время российского удара по автозаправочной станции.