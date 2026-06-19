В Полтавской области пьяный мужчина открыл огонь в кафе
Инцидент произошел 19 июня около 14 часов в одном из заведений города Лубны. Правоохранители задержали мужчину
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, пьяный 33-летний мужчина мужчина в кафе произвел выстрел из пистолета в пол. В результате одна из посетительниц получила ранение ноги.
Мужчина задержан, его оружие забрали. Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее в поселке Летичей Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, стрелял из автомата вблизи здания ТЦК и СП.
В Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди улицыВсе новости »
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