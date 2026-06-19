В Полтавской области в реке Грунь обнаружили тело 23-летнего парня
Полицейские выясняют обстоятельства гибели парня в Миргородском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Вечером 17 июня в полицию поступило сообщение от жителей Красной Луки об обнаружении в реке Грунь человека без признаков жизни.
Правоохранители установили личность погибшего – им оказался местный 23-летний парень. Предварительно, он утонул во время купания.
Тело погибшего направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (с примечанием "несчастный случай"). Обстоятельства и причины трагедии устанавливает следствие.
Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня обнаружили на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.