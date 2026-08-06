В Киеве на Окружной дороге из-за ДТП усложнилось движение

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве на Окружной дороге 6 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта в направлении станции метро "Академгородок" существенно усложнено

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Водителей призывают учесть эту информацию при планировании поездок, по возможности выбирать альтернативные маршруты и быть внимательными на дороге.

Информация об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших пока не сообщается.

Напомним, в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема . Пострадавшую госпитализировали.