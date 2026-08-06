В Донецкой области россияне расстреляли украинского военного в плену

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Преступление произошло в районе поселка Мирного в Волновахском районе. Россияне взяли в плен украинского военного, а затем расстреляли его

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 22 июля россияне атаковали позиции ВСУ в районе Мирного. Во время боевой задачи оккупанты взяли в плен украинского военного. Впоследствии они его расстреляли. Прокуратура начала следствие по факту совершения военного преступления.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в Харькове судили российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Известно, что он пытал местных сотрудников полиции. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.