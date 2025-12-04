16:35  04 грудня
04 грудня 2025, 20:39

42-річний агент ФСБ отримав 15 років за коригування ударів по Черкащині

04 грудня 2025, 20:39
Фото: ілюстративне
Чоловік із Бахмута отримав 15 років тюрми за спробу допомогти ворогу під час обстрілів Черкащини

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Суд у Черкаській області засудив до 15 років ув’язнення та конфіскації майна чоловіка, якого визнали агентом ФСБ і звинуватили у державній зраді під час воєнного стану. Його викрили на спробах коригувати удари російських військ по території області.

За даними слідства, затриманий у квітні цього року 42-річний переселенець з Бахмута проводив розвідку поблизу об’єкта Сил оборони. Він намагався визначити місця розташування РЛС-станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, щоб ворог міг обійти українську ППО під час серій ракетно-дронових атак.

Слідство встановило, що чоловік також намагався допомогти ворогу з плануванням комбінованої атаки на місцевий ТЦК. Для цього він відвідав будівлю режимного об’єкта під виглядом оновлення облікових даних і передав своє місцезнаходження кураторам з ФСБ. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідувальної інформації та контакту з російськими спецслужбами.

Розслідування проводили співробітники СБУ Черкащини за процесуального керівництва обласної прокуратури. Суд визнав фігуранта винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за державну зраду в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

04 грудня 2025
