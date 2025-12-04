42-річний агент ФСБ отримав 15 років за коригування ударів по Черкащині
Чоловік із Бахмута отримав 15 років тюрми за спробу допомогти ворогу під час обстрілів Черкащини
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.
Суд у Черкаській області засудив до 15 років ув’язнення та конфіскації майна чоловіка, якого визнали агентом ФСБ і звинуватили у державній зраді під час воєнного стану. Його викрили на спробах коригувати удари російських військ по території області.
За даними слідства, затриманий у квітні цього року 42-річний переселенець з Бахмута проводив розвідку поблизу об’єкта Сил оборони. Він намагався визначити місця розташування РЛС-станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, щоб ворог міг обійти українську ППО під час серій ракетно-дронових атак.
Слідство встановило, що чоловік також намагався допомогти ворогу з плануванням комбінованої атаки на місцевий ТЦК. Для цього він відвідав будівлю режимного об’єкта під виглядом оновлення облікових даних і передав своє місцезнаходження кураторам з ФСБ. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідувальної інформації та контакту з російськими спецслужбами.
Розслідування проводили співробітники СБУ Черкащини за процесуального керівництва обласної прокуратури. Суд визнав фігуранта винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за державну зраду в умовах воєнного стану.
