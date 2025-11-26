22:09  26 ноября
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
17:33  26 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
15:52  26 ноября
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
26 ноября 2025, 20:16

Суд вернул государству спиртзавод в Черкасской области стоимостью почти полмиллиарда гривен

26 ноября 2025, 20:16
иллюстративное фото: из открытых источников
Каменский спиртоводочный комбинат (Черкасская область) площадью более 26 тыс. кв. м стоимостью 451 млн. грн. возвращен в собственность государства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

Как отмечается, в прошлом году Фонд госимущества продал комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат" на электронных торгах. В ходе проверки прокуратура установила, что покупатель не выполнил условия договора – в частности, не погасил задолженность перед бюджетом.

Из-за невыполнения обязательств прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-продажи. Суд поддержал позицию прокуратуры.

Известно, что у предприятия было почти 10 млн грн задолженности.

Как сообщалось, в Черкасской области судили майора ТЦК, который хотел продать мужу его законную отсрочку. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 51 тысяч гривен.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
