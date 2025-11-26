Суд вернул государству спиртзавод в Черкасской области стоимостью почти полмиллиарда гривен

иллюстративное фото: из открытых источников

Каменский спиртоводочный комбинат (Черкасская область) площадью более 26 тыс. кв. м стоимостью 451 млн. грн. возвращен в собственность государства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

Как отмечается, в прошлом году Фонд госимущества продал комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат" на электронных торгах. В ходе проверки прокуратура установила, что покупатель не выполнил условия договора – в частности, не погасил задолженность перед бюджетом.

Из-за невыполнения обязательств прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-продажи. Суд поддержал позицию прокуратуры.

Известно, что у предприятия было почти 10 млн грн задолженности.

