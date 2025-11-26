17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 20:16

Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень

26 листопада 2025, 20:16
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кам'янський спиртогорілчаний комбінат (Черкаська область) площею понад 26 тис. кв. м вартістю 451 млн грн. повернуто у власність держави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

Як зазначається, минулого року Фонд держмайна продав комплекс ДП "Кам'янський спиртогорілчаний комбінат" на електронних торгах. Під час перевірки прокуратура встановила, що покупець не виконав умови договору – зокрема, не погасив заборгованість перед бюджетом.

Через невиконання зобов'язань прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу. Суд підтримав позицію прокуратури.

Відомо, що підприємство мало майже 10 млн грн заборгованості.

Як повідомлялось, на Черкащині судили майора ТЦК, який хотів продати чоловіку його законну відстрочку. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область спиртзавод суд економіка підприємство
На Черкащині ППО знешкодила 15 дронів: є руйнування та пошкодження
25 листопада 2025, 08:31
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
На Черкащині внаслідок ДТП на трасі загинули двоє людей, ще двоє – травмовані
24 листопада 2025, 08:11
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада
26 листопада 2025, 20:11
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »