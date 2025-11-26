Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

Як зазначається, минулого року Фонд держмайна продав комплекс ДП "Кам'янський спиртогорілчаний комбінат" на електронних торгах. Під час перевірки прокуратура встановила, що покупець не виконав умови договору – зокрема, не погасив заборгованість перед бюджетом.

Через невиконання зобов'язань прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу. Суд підтримав позицію прокуратури.

Відомо, що підприємство мало майже 10 млн грн заборгованості.

