РФ атакувала дронами Смілу: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
У ніч на 21 жовтня російські війська атакували місто Сміла на Черкащині. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Про це повідомив міський голова Сергій Анако, передає RegioNews.
За його словами, під час атаки обійшлося без жертв. Проте уламками дрона було пошкоджено вуличний трансформатор, через що 154 абоненти залишилися без електропостачання.
Крім того, у місті зафіксовано пошкодження 9 багатоквартирних будинків і 10 приватних домоволодінь — вибуховою хвилею вибито 54 вікна та пошкоджено 9 покрівель.
На місці працюють комунальні служби та аварійні бригади, тривають відновлювальні роботи.
Раніше повідомлялося, у столичному Дніпровському районі в квартирі пролунав вибух, який забрав життя двох людей і травмував ще одну.
У лікарні померла 69-річна жінка, поранена під час атаки на ШахтарськеВсі новини »
21 жовтня 2025, 10:55Масова атака дронів: частково знеструмлено Чернігів і північ області
21 жовтня 2025, 08:54На Дніпропетровщині російські дрони пошкодили будинки та автомобілі
21 жовтня 2025, 08:43
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Смертельна ДТП на Прикарпатті: серед загиблих 14-річний хлопчик
21 жовтня 2025, 19:20У Сумах російський дрон влучив по проїжджій частині: дев’ятеро людей поранені
21 жовтня 2025, 19:03На Рівненщині в ДТП розбився на смерть мотоцикліст
21 жовтня 2025, 18:45В Україні продукти можуть подорожчати на 20-30%: експерти пояснили причину
21 жовтня 2025, 18:42На Київщині викрили шахраїв, які продавали "магічні” товари від імені екстрасенсів
21 жовтня 2025, 18:16Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
21 жовтня 2025, 18:15Смертельна ДТП на Житомирщині: автівка вилетіла в кювет
21 жовтня 2025, 17:55У водах Чорного моря зафіксовано перевищення допустимих показників забруднення
21 жовтня 2025, 16:49Смертельна ДТП на Київщині: загинув підліток, за кермом був 15-річний
21 жовтня 2025, 16:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »