11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 17:19

РФ атакувала дронами Смілу: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

21 жовтня 2025, 17:19
У ніч на 21 жовтня російські війська атакували місто Сміла на Черкащині. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив міський голова Сергій Анако, передає RegioNews.

За його словами, під час атаки обійшлося без жертв. Проте уламками дрона було пошкоджено вуличний трансформатор, через що 154 абоненти залишилися без електропостачання.

Крім того, у місті зафіксовано пошкодження 9 багатоквартирних будинків і 10 приватних домоволодінь — вибуховою хвилею вибито 54 вікна та пошкоджено 9 покрівель.

На місці працюють комунальні служби та аварійні бригади, тривають відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, у столичному Дніпровському районі в квартирі пролунав вибух, який забрав життя двох людей і травмував ще одну.

війна Сміла атака
У лікарні померла 69-річна жінка, поранена під час атаки на Шахтарське
21 жовтня 2025, 10:55
Масова атака дронів: частково знеструмлено Чернігів і північ області
21 жовтня 2025, 08:54
На Дніпропетровщині російські дрони пошкодили будинки та автомобілі
21 жовтня 2025, 08:43
Смертельна ДТП на Прикарпатті: серед загиблих 14-річний хлопчик
21 жовтня 2025, 19:20
У Сумах російський дрон влучив по проїжджій частині: дев’ятеро людей поранені
21 жовтня 2025, 19:03
На Рівненщині в ДТП розбився на смерть мотоцикліст
21 жовтня 2025, 18:45
В Україні продукти можуть подорожчати на 20-30%: експерти пояснили причину
21 жовтня 2025, 18:42
На Київщині викрили шахраїв, які продавали "магічні” товари від імені екстрасенсів
21 жовтня 2025, 18:16
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
21 жовтня 2025, 18:15
Смертельна ДТП на Житомирщині: автівка вилетіла в кювет
21 жовтня 2025, 17:55
У водах Чорного моря зафіксовано перевищення допустимих показників забруднення
21 жовтня 2025, 16:49
Смертельна ДТП на Київщині: загинув підліток, за кермом був 15-річний
21 жовтня 2025, 16:25
