РФ атакувала дронами Смілу: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

У ніч на 21 жовтня російські війська атакували місто Сміла на Черкащині. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив міський голова Сергій Анако, передає RegioNews.

За його словами, під час атаки обійшлося без жертв. Проте уламками дрона було пошкоджено вуличний трансформатор, через що 154 абоненти залишилися без електропостачання.

Крім того, у місті зафіксовано пошкодження 9 багатоквартирних будинків і 10 приватних домоволодінь — вибуховою хвилею вибито 54 вікна та пошкоджено 9 покрівель.

На місці працюють комунальні служби та аварійні бригади, тривають відновлювальні роботи.

