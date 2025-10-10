Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

У Каневі уламками збитої ракети пошкоджений багатоповерховий будинок. За попередніми даними, одна людина отримала травми.

Росіяни також цілили по критичній інфраструктурі. Через наслідки ударів перекритий рух греблею ГЕС. На місцях працюють необхідні служби.

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня на Дніпропетровщині внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та ракет вибухи лунали в Дніпрі, Кам’янському та на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.