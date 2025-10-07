11:12  07 жовтня
07 жовтня 2025, 16:30

З фейковою довідкою за кордон: СБУ викрила схеми для ухилянтів, серед затриманих - експосадовець Кабміну

07 жовтня 2025, 16:30
Фото: СБУ
Правоохоронці викрили шість нових схем для ухилення від мобілізації. Серед затриманих колишній чиновник

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Києві викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету. Вони за хабарі влаштовували ухилянтів на посади викладачів університету.

У Черкаській області доцентка кафедри університету знімала ухилянтів з розшуку та допомагала їм "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для схеми вона використовувала зв'язки серед лікарів та посадовців.

На Хмельниччині викрили завідуючого відділенням психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК). За хабарі він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення статусу непридатності до військової служби.

У Кропивницькому викрито злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України. Потім вони переправляли "клієнтів" за кордон.

У Житомирі троє ділків через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали ухилянтам документи про "погане" здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Тепер всім затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили військового ТЦК, який списав з військового обліку 17 осіб. Зокрема, серед них були його знайомі та брат.

