18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 18:00

На Черкащині обгін закінчився смертельною ДТП – загинув водій ВАЗ, троє постраждали

05 жовтня 2025, 18:00
Фото: Національна поліція України
Під час обгону у Канівському районі автомобіль ВАЗ зіткнувся з Honda CR-V, унаслідок чого одна людина загинула

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Канівському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія за участю двох автомобілів – ВАЗ та Honda CR-V – трапилася 4 жовтня неподалік міста. На місце події прибули слідчі та правоохоронці, які зафіксували обставини події та опитали свідків.

Постраждалих госпіталізували до лікарні

За попередніми даними поліції, 50-річний водій ВАЗ під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з Honda CR-V під керуванням 40-річного водія. Внаслідок удару чоловік за кермом ВАЗ загинув на місці. Пасажири обох автомобілів – 26-річний чоловік у ВАЗ та 40-річний пасажир Honda CR-V – отримали травми та були госпіталізовані.

За попередніми даними, водій ВАЗ загинув

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил дорожнього руху, які спричинили смерть людини. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини аварії.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала сліди гальмування та пошкодження транспортних засобів. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися правил безпечного руху, особливо під час обгону.

Раніше повідомлялося, на Київщині сталася смертельна ДТП за участю Audi A6. 30-річний водій автомобіля Audi A6 наїхав на 38-річного чоловіка.

ДТП поліція Черкаська область аварія Канів загиблий постраждалі ВАЗ Honda CR-V
