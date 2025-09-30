Пожежа у 9-поверхівці Черкас через необережне куріння: рятувальники евакуювали 5 осіб
У Черкасах у квартирі дев'ятиповерхового будинку сталася пожежа, спричинена необережним курінням
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники швидко загасили займання та евакуювали з осередку небезпеки п'ятьох мешканців, серед них – дитину.
На жаль, двоє постраждалих отримали отруєння продуктами горіння і були доставлені до лікарні.
Полум'я завдало значних збитків, пошкодивши меблі й особисті речі.
Нагадаємо, нещодавно у Києві під час пожежі в 9-поверхівці загинула людина. Тіло постраждалої виявили рятувальники безпосередньо в квартирі, де спалахнув вогонь. Інцидент стався у Дніпровському районі, на вулиці Березняківська.
