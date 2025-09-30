Пожежа у 9-поверхівці Черкас через необережне куріння: рятувальники евакуювали 5 осіб

Фото: ДСНС Черкащини

У Черкасах у квартирі дев'ятиповерхового будинку сталася пожежа, спричинена необережним курінням

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники швидко загасили займання та евакуювали з осередку небезпеки п'ятьох мешканців, серед них – дитину.

На жаль, двоє постраждалих отримали отруєння продуктами горіння і були доставлені до лікарні.

Полум'я завдало значних збитків, пошкодивши меблі й особисті речі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час пожежі в 9-поверхівці загинула людина. Тіло постраждалої виявили рятувальники безпосередньо в квартирі, де спалахнув вогонь. Інцидент стався у Дніпровському районі, на вулиці Березняківська.