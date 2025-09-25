12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 17:37

На Черкащині прокурор незаконно отримав понад 532 тис. грн пенсії по інвалідності

25 вересня 2025, 17:37
Читайте также
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань викрили прокурора Черкаської окружної прокуратури, який за сприяння членів медико-соціальної експертної комісії оформив собі другу групу інвалідності незаконно

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, це дозволило йому отримати від держави виплати на суму понад 532 тисячі гривень.

За інформацією ДБР, у 2019 році троє членів обласної МСЕК свідомо підробили акти медичних оглядів та протокол засідання комісії. У документах нібито підтверджувалася наявність у прокурора діагнозів і ступінь порушення здоров'я, що давало підстави для встановлення інвалідності.

Насправді результати обстежень не відповідали цим даним. На основі цих фальшивих документів голова комісії видала довідку про втрату працездатності та виписку з акту огляду.

Отримавши підроблені папери, прокурор оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду в Черкаській області. Загальна сума перерахованих коштів перевищила пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у рамках розслідування "справ Майдану" встановлено, що у січні 2014 року цей же прокурор, працюючи слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень та незаконно притягував громадян до відповідальності під час мирних акцій у Черкасах.

Прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії інкриміновано зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364), службове підроблення (ч. 1 ст. 366) та шахрайство (ч. 4 ст. 190) Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Раніше повідомлялося, у Львівській області затримали агента, який працював на росію в лавах Повітряних Сил. Суд призначив йому 15 років ув'язнення та конфіскацію майна, проте деталі спецоперації залишаються засекреченими.

Черкаська область ДБР прокурор інвалідність пенсія незаконне збагачення
