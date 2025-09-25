07:54  25 вересня
UA | RU
25 вересня 2025, 11:28

Рош га-Шана в Умані пройшов спокійно: паломники почали від’їжджати

25 вересня 2025, 11:28
Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова
Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана в Умані Черкаської області пройшло без серйозних порушень правопорядку. Паломники вже почали залишати місто

Про це "Інтерфакс-Україна повідомила начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, передає RegioNews.

"Святкування Рош га-Шана завершилось без суттєвих правопорушень. Паломники вже відʼїжджають", – зазначила вона.

Під час святкувань у місті працював зведений загін правоохоронців із різних регіонів України – представники Нацполіції, Нацгвардії, Міграційної служби та ДСНС.

Окрім цього, на місці були присутні 9 ізраїльських поліцейських, які допомагали українським колегам та патрулювали район компактного проживання паломників.

Напередодні святкування поліція проводила превентивні заходи щодо дотримання правил під час воєнного стану, зокрема під час повітряних тривог та комендантської години.

За даними Державної прикордонної служби України, станом на 22 вересня до Умані прибули понад 35 тисяч хасидів.

Як відомо, святкування Рош га-Шана в Умані розпочалися 22 вересня і тривали до вечора 24 вересня.

Нагадаємо, з 15 вересня в Умані діяли посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

