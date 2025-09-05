В Черкасской области стартовало строительство завода по производству картофеля фри
В Черкасской области началось строительство завода по производству картофеля фри
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, в области стартовало строительство первого в Украине завода по производству картофеля фри, мощностью до 60 тыс. тонн.
Это хороший сигнал для других инвесторов. Даже в условиях войны развитые проекты возможны. И, конечно, нужны нашей экономической мощи", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что в Черкасской области построят первый в Украине завод по производству картофеля фри. Инвесторы надеются окупить проект за 7 лет.
На Черкащине судили женщину, которая "продавала" должность в СБУВсе новости »
03 сентября 2025, 22:17На Черкащине авто выехало на встречную полосу – три человека погибли, ребенок в больнице
02 сентября 2025, 15:43В Черкасской области разоблачен канал незаконной переправки мужчин призывного возраста
01 сентября 2025, 12:30
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
05 сентября 2025, 20:08В Херсонской области резко упала урожайность
05 сентября 2025, 19:48Потеряла кучу денег: сколько Настя Каменских могла зарабатывать на рекламе Золотого века до скандала
05 сентября 2025, 19:30Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину
05 сентября 2025, 19:28Администратора канала "Мелитополь – это Украина" взяли в заложники россияне и засудили на 15 лет
05 сентября 2025, 18:54Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
05 сентября 2025, 18:49Не сдал НМТ – иди на "нулевой курс": МОН готовит нововведение
05 сентября 2025, 18:34Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия