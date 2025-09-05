В Черкасской области стартовало строительство завода по производству картофеля фри

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, в области стартовало строительство первого в Украине завода по производству картофеля фри, мощностью до 60 тыс. тонн.

Это хороший сигнал для других инвесторов. Даже в условиях войны развитые проекты возможны. И, конечно, нужны нашей экономической мощи", – говорится в сообщении.

