21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
21:29  16 вересня
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 21:29

В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників

16 вересня 2025, 21:29
Читайте также на русском языке
фото: rbc.ua
Читайте также
на русском языке

Запрацював тестовий проєкт швидкої та прозорої системи сплати туристичного збору для паломників, які відвідують Умань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне агентство розвитку туризму.

Як зазначається, паломники зможуть завчасно сплатити туристичний збір через банківський ресурс за посиланням на офіційному сайті Уманської міської ради.

Кошти надходитимуть безпосередньо на рахунок КП "Комунальник", визначеного податковим агентом.

Згідно з рішенням Уманської міськради, іноземні туристи та паломники повинні сплатити туристичний збір у розмірі 5% від мінімальної заробітної плати, що сьогодні становить 400 грн за добу з однієї особи, якщо вони проживають у готелях, житлових будинках, прибудовах, садибах, квартирах, котеджах, кімнатах чи будь-яких інших об’єктах для тимчасового проживання.

Нагадаємо, із понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області почали діяти посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область Умань суспільство паломники турист
На Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим
16 вересня 2025, 15:15
На Черкащині прокуратура оскаржує оренду заказника "Лебедине озеро"
08 вересня 2025, 20:41
На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
05 вересня 2025, 19:55
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59
Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа
16 вересня 2025, 22:33
Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
16 вересня 2025, 22:19
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
16 вересня 2025, 21:49
Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині
16 вересня 2025, 21:11
Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу" і анонсував "важкі рішення"
16 вересня 2025, 20:49
Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39
"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21
Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »