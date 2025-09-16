В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників

фото: rbc.ua

Запрацював тестовий проєкт швидкої та прозорої системи сплати туристичного збору для паломників, які відвідують Умань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне агентство розвитку туризму.

Як зазначається, паломники зможуть завчасно сплатити туристичний збір через банківський ресурс за посиланням на офіційному сайті Уманської міської ради.

Кошти надходитимуть безпосередньо на рахунок КП "Комунальник", визначеного податковим агентом.

Згідно з рішенням Уманської міськради, іноземні туристи та паломники повинні сплатити туристичний збір у розмірі 5% від мінімальної заробітної плати, що сьогодні становить 400 грн за добу з однієї особи, якщо вони проживають у готелях, житлових будинках, прибудовах, садибах, квартирах, котеджах, кімнатах чи будь-яких інших об’єктах для тимчасового проживання.

Нагадаємо, із понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області почали діяти посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.