Алкоголь, ножі та піротехніка під забороною: що зміниться в Умані з 15 вересня
З понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області почнуть діяти посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
За його словами, в місті вводиться особливий режим в'їзду, виїзду та пересування громадян. Алгоритми контролю аналогічні до тих, що діяли в попередні роки під час масових візитів прочан.
Обмеження в’їзду транспорту
Заборонено в’їзд транспортних засобів у місто Умань за такими напрямками:
- з автодороги М-30 на вул. Дерев’янка (біля бази ТОВ "Стандарт Будівельний"),
- з автодороги М-30 на вул. Горіхову,
- з села Родниківка на вул. Павлова.
Посилений контроль на в’їздах
З посиленим контрольно-пропускним режимом забезпечуватиметься рух транспорту на таких ділянках:
- в’їзд з автодороги М-30 на вул. Дерев’янка,
- в’їзд з автодороги М-05 на вул. Єднання,
- в’їзд з села Городецьке (Паланська громада) на перехресті вул. Городецька – Максима Залізняка,
- в’їзд з автодороги М-30 на вул. Михайлівську,
- в’їзд з автодороги М-30 на вул. Вокзальну,
- в’їзд з села Родниківка на вул. Київську,
- на в’їзді з автодороги М-05 Київ – Одеса на вул. Визволителів – виключно для хасидів.
Заборони в зоні паломництва
На території паломництва діятимуть додаткові обмеження:
- заборонено пронесення, перевезення та продаж алкоголю,
- заборонено використання і продаж піротехнічних засобів,
- не можна продавати ножі, інші колючо-ріжучі предмети, пневматичну зброю та іграшки, що її імітують.
Нагадаємо, торік у вересні до Умані, попри рекомендації утриматися від поїздки до України, на святкування Рош га-Шана прибуло понад 32 тисячі хасидів.
Довідка: Рош га-Шана – це єврейський Новий рік, одне з найважливіших свят в юдаїзмі. У перекладі з івриту назва означає "голова року".
Свято відзначають у вересні.
В Умані Рош га-Шана щороку збирає десятки тисяч брацлавських хасидів з усього світу. Вони приїжджають до міста, щоби помолитися на могилі цадика Нахмана – одного з духовних лідерів хасидизму.