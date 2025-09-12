Алкоголь, ножі та піротехніка під забороною: що зміниться в Умані з 15 вересня

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області почнуть діяти посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, в місті вводиться особливий режим в'їзду, виїзду та пересування громадян. Алгоритми контролю аналогічні до тих, що діяли в попередні роки під час масових візитів прочан.

Обмеження в’їзду транспорту

Заборонено в’їзд транспортних засобів у місто Умань за такими напрямками:

з автодороги М-30 на вул. Дерев’янка (біля бази ТОВ "Стандарт Будівельний"),

з автодороги М-30 на вул. Горіхову,

з села Родниківка на вул. Павлова.

Посилений контроль на в’їздах

З посиленим контрольно-пропускним режимом забезпечуватиметься рух транспорту на таких ділянках:

в’їзд з автодороги М-30 на вул. Дерев’янка,

в’їзд з автодороги М-05 на вул. Єднання,

в’їзд з села Городецьке (Паланська громада) на перехресті вул. Городецька – Максима Залізняка,

в’їзд з автодороги М-30 на вул. Михайлівську,

в’їзд з автодороги М-30 на вул. Вокзальну,

в’їзд з села Родниківка на вул. Київську,

на в’їзді з автодороги М-05 Київ – Одеса на вул. Визволителів – виключно для хасидів.

Заборони в зоні паломництва

На території паломництва діятимуть додаткові обмеження:

заборонено пронесення, перевезення та продаж алкоголю,

заборонено використання і продаж піротехнічних засобів,

не можна продавати ножі, інші колючо-ріжучі предмети, пневматичну зброю та іграшки, що її імітують.

Нагадаємо, торік у вересні до Умані, попри рекомендації утриматися від поїздки до України, на святкування Рош га-Шана прибуло понад 32 тисячі хасидів.

Довідка: Рош га-Шана – це єврейський Новий рік, одне з найважливіших свят в юдаїзмі. У перекладі з івриту назва означає "голова року".

Свято відзначають у вересні.

В Умані Рош га-Шана щороку збирає десятки тисяч брацлавських хасидів з усього світу. Вони приїжджають до міста, щоби помолитися на могилі цадика Нахмана – одного з духовних лідерів хасидизму.