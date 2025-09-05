На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, в області стартувало будівництво першого в Україні заводу з виробництва картоплі фрі, потужністю до 60 тис. тонн.

"Це хороший сигнал для інших інвесторів. Навіть в умовах війни розвиткові проєкти можливі. І, звісно, потрібні для нашої економічної міці", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, що на Черкащині збудують перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі. Інвестори сподіваються окупити проєкт за 7 років.