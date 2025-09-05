16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 19:55

На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі

05 вересня 2025, 19:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Черкаській області розпочалось будівництво заводу з виробництва картоплі фрі

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, в області стартувало будівництво першого в Україні заводу з виробництва картоплі фрі, потужністю до 60 тис. тонн.

"Це хороший сигнал для інших інвесторів. Навіть в умовах війни розвиткові проєкти можливі. І, звісно, потрібні для нашої економічної міці", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, що на Черкащині збудують перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі. Інвестори сподіваються окупити проєкт за 7 років.

З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08
На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48
Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу
05 вересня 2025, 19:30
Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну
05 вересня 2025, 19:28
Адміністратора каналу "Мелітополь – це Україна" взяли в заручники росіяни та засудили на 15 років
05 вересня 2025, 18:54
Кличко звільнив з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
05 вересня 2025, 18:49
Не склав НМТ – йди на "нульовий курс": МОН готує нововведення
05 вересня 2025, 18:34
Netflix профінансу 20 українських фільмів: що у списку
05 вересня 2025, 18:30
Росіяни продовжули штурми на заході Запорізької області - ISW
05 вересня 2025, 18:16
