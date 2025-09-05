На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
У Черкаській області розпочалось будівництво заводу з виробництва картоплі фрі
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, в області стартувало будівництво першого в Україні заводу з виробництва картоплі фрі, потужністю до 60 тис. тонн.
"Це хороший сигнал для інших інвесторів. Навіть в умовах війни розвиткові проєкти можливі. І, звісно, потрібні для нашої економічної міці", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли про те, що на Черкащині збудують перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі. Інвестори сподіваються окупити проєкт за 7 років.
На Черкащині судили жінку, яка "продавала" посаду в СБУВсі новини »
03 вересня 2025, 22:17На Черкащині авто виїхало на зустрічну смугу – три людини загинули, дитина у лікарні
02 вересня 2025, 15:43На Черкащині викрито канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку
01 вересня 2025, 12:30
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу
05 вересня 2025, 19:30Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну
05 вересня 2025, 19:28Адміністратора каналу "Мелітополь – це Україна" взяли в заручники росіяни та засудили на 15 років
05 вересня 2025, 18:54Кличко звільнив з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
05 вересня 2025, 18:49Не склав НМТ – йди на "нульовий курс": МОН готує нововведення
05 вересня 2025, 18:34Netflix профінансу 20 українських фільмів: що у списку
05 вересня 2025, 18:30Росіяни продовжули штурми на заході Запорізької області - ISW
05 вересня 2025, 18:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія