В Киевской области поезд сбил мужчину
В селе Щербановка на Киевщине возле посадочной платформы поезд сообщением "Николаев-Херсон" сбил мужчину
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, мужчина находился у колеи и не отреагировал на звуковой сигнал машиниста. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.
Пострадавший, 63-летний житель Кагарлыка, получил травмы и был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, 18 августа в Борисполе скоростной поезд сбил пожилую женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
22 августа 2025, 00:27Трамп дал две недели на разрешение ситуации в Украине
21 августа 2025, 23:23В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
21 августа 2025, 23:11Украинские военные показали, как сейчас выглядит Волчанск
21 августа 2025, 22:49Депутат от ОПЗЖ хочет построить масштабный курорт в Закарпатье
21 августа 2025, 22:39В Запорожье выбирали меру пресечения по делу на 8,6 миллиона: неравнодушные граждане пришли на суд
21 августа 2025, 22:25Вышел трейлер фильма об украинских военных, противостоящих советским зомби
21 августа 2025, 22:16В Мукачево возросло количество пострадавших в результате российской атаки
21 августа 2025, 21:59В Кропивницком загорелся университет: погибли люди
21 августа 2025, 21:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
