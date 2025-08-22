Фото: полиция

В селе Щербановка на Киевщине возле посадочной платформы поезд сообщением "Николаев-Херсон" сбил мужчину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, мужчина находился у колеи и не отреагировал на звуковой сигнал машиниста. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

Пострадавший, 63-летний житель Кагарлыка, получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 18 августа в Борисполе скоростной поезд сбил пожилую женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.