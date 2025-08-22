11:54  22 серпня
22 серпня 2025, 13:01

На Черкащині внаслідок ДТП постраждав 21-річний мотоцикліст

22 серпня 2025, 13:01
Фото: Національна поліція України
Поліція розслідує ДТП за участю мотоцикла та позашляховика, яке сталося на трасі поблизу села Тальянки

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 серпня близько 14:00 на трасі "Золотоноша–Черкаси–Сміла–Умань" поблизу села Тальянки у Звенигородському районі.

За попередніми даними поліції, 39-річний водій мотоцикла не дотримався безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. В результаті транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Land Rover", за кермом якого перебувала 64-річна жінка.

На місці працювали поліція та слідчі

На місці події працювали слідчі, які задокументували обставини ДТП та опитали учасників пригоди. Стан постраждалих уточнюється.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили середньої або тяжкої тяжкості тілесні ушкодження. Слідство продовжує встановлювати всі деталі інциденту та обставини зіткнення.

Раніше повідомлялося, на Київщині водій Tesla потрапив у ДТП з мотоциклом Spark SP-300, внаслідок якої постраждав мотоцикліст.

