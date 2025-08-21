Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 21 августа силы ПВО отражали комбинированные вражеские атаки. Над Черкасщиной уничтожили 6 российских ракет и 12 беспилотников

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

Информации о пострадавших нет. В то же время обломки сбитой ракеты повредили жилые дома в Золотоношском районе.

На месте работают экстренные службы, идет обследование территории.

Напомним, в ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные дроны "Шахед", аэробалистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр".