Дзвінок з "благодійної організації": на Буковині шахраї виманили в людей десятки тисяч гривень

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

54-річна місцева жителька звернулась до правоохоронців. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий і представився працівником благодійної організації. Він запропонував грошову допомогу, і виманив у жінки конфіденційну інформацію. Згодом з її банківської картки зняли 59 тисяч гривень.

Також 46-річна жителька Дністровського району стала жертвою аферистів. Їй зателефонувала людина, яка представилась медичним працівником та запропонувала допомогу щодо непритягнення її доньки до відповідальності за правопорушення. Таким чином, шахрайка виманила у буковинки 78 тисяч гривень, які заявниця перерахувала на рахунок.

Також 44-річний житель Чернівців став жертвою шахраїв. Аферисти перерахували з його картки понад 62 тисячі гривень.

