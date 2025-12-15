17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 19:15

Дзвінок з "благодійної організації": на Буковині шахраї виманили в людей десятки тисяч гривень

15 грудня 2025, 19:15
Фото: Нацполіція
У Чернівецькій області одразу кілька людей стали жертвами аферистів. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

54-річна місцева жителька звернулась до правоохоронців. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий і представився працівником благодійної організації. Він запропонував грошову допомогу, і виманив у жінки конфіденційну інформацію. Згодом з її банківської картки зняли 59 тисяч гривень.

Також 46-річна жителька Дністровського району стала жертвою аферистів. Їй зателефонувала людина, яка представилась медичним працівником та запропонувала допомогу щодо непритягнення її доньки до відповідальності за правопорушення. Таким чином, шахрайка виманила у буковинки 78 тисяч гривень, які заявниця перерахувала на рахунок.

Також 44-річний житель Чернівців став жертвою шахраїв. Аферисти перерахували з його картки понад 62 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили організовану групу "чорних рієлторів", які заволодівали нерухомістю соціально незахищених громадян – потерпілих утримували у приміщенні, схожому на "притулок для тварин", приковували ланцюгами та змушували вживати алкоголь, щоб зламати волю.

