Шукала заробіток в інтернеті: жительку Буковини обікрали "роботодавці"

Аферисти обманули жінку з Чернівецької області. Це сталось, коли вона шукала роботу

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

32-річна місцева жителька звернулась до правоохоронців. Вона розповіла, що незнайомці обіцяли їй заробіток: отримувати гроші за перегляд відео. В результаті вона перерахувала аферистам 54 тисяч 150 гривень. "Роботодавці" після цього зникли зі зв'язку.

"Відомості про незаконне заволодіння коштами буковинки поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.Поліцейські Чернівецької області закликають громадян не довіряти незнайомцям, які обіцяють легкий заробіток, не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити реквізити банківських карток та не перераховувати гроші невідомим особам", - зазначили в поліції.

