08 грудня 2025, 18:13

Блогерку з Чернівців засудили до 5 років за публікацію відео про ЗСУ

08 грудня 2025, 18:13
Фото: Офіс Генерального прокурора
Блогерку засудили за розголошення координат українських військових під час онлайн-трансляції

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Блогерку з Чернівців засудили до 5 років позбавлення волі за розголошення місця дислокації українських військових. Під час онлайн-трансляції влітку 2023 року вона озвучила координати підрозділу ЗСУ та показала елементи місцевості, які дозволяли точно визначити локацію військових. Попри застереження бійців припинити зйомку, жінка продовжила трансляцію та згодом опублікувала відео на YouTube і TikTok без будь-яких змін.

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури підтвердили законність обвинувального вироку у всіх інстанціях. Верховний Суд погодився з доводами обвинувачення та залишив вирок без змін. Таким чином, рішення суду набрало законної сили і оскарженню не підлягає.

За словами слідства, дії блогерки кваліфікуються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за розголошення відомостей про розташування підрозділів Збройних сил. Правоохоронці підкреслюють, що публікація такої інформації могла поставити під загрозу життя та безпеку військовослужбовців.

Експерти зазначають, що подібні випадки стають попередженням для інших користувачів соцмереж: будь-яке розповсюдження даних про розташування підрозділів ЗСУ може каратися реальними термінами ув’язнення. Водночас органи правопорядку наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час публікацій у відкритому доступі, особливо в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у Києві з початку року правоохоронці оштрафували більше 10 блогерів за незаконне використання поліцейської форми для створення провокаційного контенту в соцмережах. Псевдополіцейські знімали скандальні відеоролики заради лайків та хайпу, не усвідомлюючи, що за таке порушення їм загрожують штрафи до 34 тисяч гривень.

