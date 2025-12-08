08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 07:18

Более 800 оккупантов и 10 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки

08 декабря 2025, 07:18
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 810 российских захватчиков, 10 артсистем и 50 единиц автомобильной и специальной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 181 тысячи военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составили:

Потери россиян 8 декабря 2025 года

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" за последние две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война фронт ВСУ оккупанты потери россиян российская армия
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении
08 декабря 2025, 11:55
Разочарование Трампа – это всегда о нем самом
08 декабря 2025, 11:42
В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ
08 декабря 2025, 11:38
Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
08 декабря 2025, 11:20
Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
08 декабря 2025, 11:13
На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина
08 декабря 2025, 11:11
В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ
08 декабря 2025, 10:56
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47
Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому
08 декабря 2025, 10:40
В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »