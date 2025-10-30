12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 12:29

На Буковине будут судить экс-руководителя Госгеокадастра за незаконную раздачу земли на 3,5 млн грн

30 октября 2025, 12:29
Фото: ГБР
Завершено досудебное расследование бывшего руководителя Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, в 2020-2021 годах чиновник подписал ряд приказов и незаконно передал в частную собственность 2,7 га земли: 0,3 га – в Черновцах, 2,4 га – в селе Здобуров Заставнивского района. Формально участки выделяли для ведения личного сельского хозяйства, хотя они принадлежали территориальным громадам и не подлежали такой передаче.

Экспертиза оценила ущерб государству на сумму около 3,5 млн грн. Следствие также установило, что чиновник лично контролировал оформление документов и добивался их ускорения.

Вопрос возвращения участков громадам будет решаться в суде.

Для обеспечения возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемого – квартиру, нежилое помещение в Ивано-Франковске и автомобиль. Ранее его отстранили от должности по решению суда.

Экс-руководителю инкриминируют ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.

Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
