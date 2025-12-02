13:30  02 декабря
02 декабря 2025, 13:39

В Черновцах уволили учительницу, которая назвала ученика "скотиной" из-за украинского языка

02 декабря 2025, 13:39
иллюстративное фото: из открытых источников
В черновицком лицее уволили учительницу георграфии, которая общалась на русском языке, и по просьбе ученика перейти на украинский обозвала его "скотом"

Как передает RegioNews, об этом сообщила директор лицея Галина Абрамьюк в комментарии Суспільне Черновцы.

По ее словам, 1 декабря комиссия по служебному расследованию завершила работу и составила соответствующий акт. Учительница написала заявление и был издан приказ о его увольнении.

Напомним, недавно в черновицких пабликах распространили видео из школьного класса с записью, на которой учительница общается на русском языке во время урока. Один из учеников попросил его общаться на украинском языке, на что учительница не только обозвала его "скотом", но и пригрозила, что теперь он будет тем человеком, который будет чаще всего отвечать на уроке.

Как сообщалось, на Буковине учительница до сотрясения мозга избила ученика. За это ее оштрафовали на 850 гривен и в год лишили права заниматься педагогической деятельностью.

01 декабря 2025
07 августа 2025
