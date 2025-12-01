Фото: Нацполиция

В Черновцах произошла стрельба и драка. Это произошло 29 ноября на улице Л. Сандуляка

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Предварительно поссорились двое мужчин 60 и 27 лет. Спор перерос в драку. В результате младший применил против "соперника" баллончик с веществом слезоточивого действия, после чего произвел у него три выстрела из предмета, похожего на пистолет, и скрылся. Медики оказали помощь потерпевшему.

"Сведения о происшествии следователи Черновицкого районного управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

