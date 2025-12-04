16:35  04 грудня
04 грудня 2025, 17:37

За матеріалами ДБР судитимуть шахраїв, які заволоділи землями біля гірськолижного курорту на Буковині

04 грудня 2025, 17:37
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Судитимуть учасників шахрайського заволодіння землями біля гірськолижного курорту у Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо шахрайського заволодіння землями біля гірськолижного курорту "Мигово" у Чернівецькій області.

Зазначається, що на початку 2022 року дружина посадовця Мигівської сільської ради Чернівецької області залучила трьох наближених осіб для незаконного заволодіння землею на вершині гори поблизу курорту.

Зловмисники використали підроблені державні акти про право приватної власності на землю для виготовлення земельно-технічної документації, присвоєння кадастрових номерів та здійснення державної реєстрації права власності на вказану землю.

Після оформлення права власності учасники схеми розділили ці землі на менші ділянки, щоб продати їх заздалегідь знайденому покупцю за заниженими цінами.

За скоєне учасникам оборудки загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу землі на 3,5 млн грн. Йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Буковина Чернівецька область курорти земля шахрайство ДБР
04 грудня 2025
07 серпня 2025
