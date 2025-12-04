За матеріалами ДБР судитимуть шахраїв, які заволоділи землями біля гірськолижного курорту на Буковині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо шахрайського заволодіння землями біля гірськолижного курорту "Мигово" у Чернівецькій області.

Зазначається, що на початку 2022 року дружина посадовця Мигівської сільської ради Чернівецької області залучила трьох наближених осіб для незаконного заволодіння землею на вершині гори поблизу курорту.

Зловмисники використали підроблені державні акти про право приватної власності на землю для виготовлення земельно-технічної документації, присвоєння кадастрових номерів та здійснення державної реєстрації права власності на вказану землю.

Після оформлення права власності учасники схеми розділили ці землі на менші ділянки, щоб продати їх заздалегідь знайденому покупцю за заниженими цінами.

За скоєне учасникам оборудки загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

