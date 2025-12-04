16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 16:40

Пропонували соціальні виплати: на Буковині жінка оформлювала "допомогу" і втратила гроші

04 грудня 2025, 16:40
Фото: Нацполіція
На Буковині аферисти обманули жінку, яка хотіла отримати соціальну допомогу. Шахраї списали кошти з її банківського рахунку

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

25-річна жителька селища Красноїльськ стала жертвою шахраїв. У соцмережах вона побачила оголошення про фінансову допомогу. Згодом вона перейшла за посиланням та ввела там свої дані. Після цього з її рахунку зняли 23 тисячі гривень.

Правоохоронці розпочали розслідування.

"Буковинські поліцейські закликають громадян бути пильними, не довіряти незнайомцям, не переходити за сумнівними посиланнями та у жодному разі не вказувати свої особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, паролі і секретні коди до картки та з SMS-повідомлень) на сторонніх ресурсах", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
