Фото: Нацполіція

У Чернівцях сталась стрілянина та бійка. Це відбулось 29 листопада на вулиці Л.Сандуляка

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Попередньо, посварились двоє чоловіків 60 та 27 років. Суперечка переросла у бійку. В результаті молодший застосував проти "суперника" балончик із речовиною сльозогінної дії, після чого здійснив у нього три постріли з предмету, який був схожий на пістолет, та втік. Медики надали допомогу потерпілому.

"Відомості про подію слідчі Чернівецького районного управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

