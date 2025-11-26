22:59  25 ноября
РФ нанесла удар по жилому дому в Запорожье
17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
26 ноября 2025, 07:46

100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты

26 ноября 2025, 07:46
Иллюстративное фото: pixabay
В пункте пропуска "Порубное-Сирет" таможенники обнаружили, что женщина пыталась скрыто перевезти через границу 100 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Нарушительницей оказалась 48-летняя украинка, следовавшая в Румынию пешим переходом. По данным таможенников, деньги были примотаны скотчем под одеждой к животу женщины.

Общая сумма составляет эквивалент свыше 4,2 млн грн по курсу Нацбанка.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Деньги временно изъяты, продолжается дальнейшая процедура.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники обнаружили у 62-летней украинки большую коллекцию старинных марок – почти 600 штук, датированных 1908-1980 годами.

